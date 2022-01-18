محافظ الجيزة يتابع أعمال مشروعات رصف الطرق (صور)

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدداً من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس في بدء أعمال رصف وتطوير وتوسعه طريق ٦ أكتوبر حيث تم البدء في فرد طبقه الدقشوم بدءا من مسجد الرحمن الرحيم وحتي موقف الأتوبيس بطول ١.٥ كم وذلك استكمالا لمخططات الرصف والتطوير التي يشهدها عدداً من القطاعات الحيوية بنطاق مركز زمدينة أبو النمرس خلال العام المالي الجاري .

كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال ٢ بحي بولاق الدكرور والذي يعد محور مروري هام وحيوي يخدم أهالي بولاق الدكرور والذي تم الانتهاء من رصفه وتطويره بطول ٣ كم .

بالاضافه الى أعمال رصف وتطوير شارع النزهه بمدينة الحوامدية والذي تم الانتهاء من وضع الطبقه الاسفلتية بالطريق وتنفيذ أعمال التنسيق العام ووضع أعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطي وأرصفة المشاه الي جانب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعه وإزالة التعديات بطريق ١١ تمهيدآ لرصف الطريق كأحد الحلول المرورية .

وتابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال وضع الطبقة الاسفلتية الأولى بشارع الاسطبل بمركز أوسيم بداية من كوبري الزيدية وحتى شارع الفكرية، بطول حوالي ٢كم وعرض ١١ م وجاري متابعة إستكمال الأعمال.