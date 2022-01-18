/673241/وكيل-تعليم-بورسعيد-يكرم-زائرة-صحية-أنقذت-حياة-طالب-ابتلع-لسانه

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعقد اجتماع في حضور رؤساء الوحدات المحلية السبع ورؤساء المرافق العامة : الكهرباء، الاتصالات، والغاز الطبيعي، لتسريع وتيرة العمل في أعمال رد الشئ لأصله،بعد انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير الخدمات ، بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية بجميع المراكز والمدن والمناطق،وذلك تيسيراً على المواطنين واستعادة الشكل الحضاري للشوارع من خلال القضاء على الحفر والتكسير ونواتج الحفر والأعمال ببعض الشوارع

وكيل تعليم بورسعيد يكرم زائرة صحية أنقذت حياة طالب ابتلع لسانه

جاء ذلك خلال جولته الميدانية ، اليوم، والتي استهدفت عدداً من الشوارع والطرق بمدينة بني سويف ، يرافقه : المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، والأستاذة شرين مدير المكتب الفني ، وعدد من أعضاء المكتب الفني والتنفيذيين المعنيين

حيث لاحظ محافظ بني سويف، أثناء تفقده بعض الشوارع ، وجود حفر وبعض نواتج الحفر الناتجة عن أعمال دعم وتطوير الخدمات والمرافق العامة ، وكذا أعمال توصيل كابلات الفيبر ضمن مشروع التحول الرقمي ،مشدداً على سرعة رد الشئ لأصله والتنسيق الدائم بين الجهات المختصة ،خاصة وأن نواتج الحفر ببعض الشوارع تعيق الحركة وتشوه المنظر الجمالي ببعض الشوارع ، خاصة وأن الدولة تنفذ مشروعات كبيرة في مجال رصف وتجميل الميادين.