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تعرف على مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022 والشروط ، الآلاف من الشباب فى مصر يبحثون عن وحدات سكنية للإقامة بها كمحل سكني وإقامة حياة زوجية بها، والتى تعلن عنها وزارة الإسكان بين الحين والآخر، وتشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خاصة هؤلاء من هم ضمن الفئات العمرية فى مرحلة الشباب.

دوت الخليج

تعرف على مواعيد تقدي م شقق الإسكان 2022 والشروط

ويأتي تطلع المواطنين لمعرفة مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022 والشروط، انطلاقًا من الرغبة فى التسجيل المبكر والحصول على وحدات سكنية مميزة وفى مناطق بها فرص أكبر للعمل ومتجار متنوعة للبيع والشراء.

وتعمل وزارة الإسكان بشكل دوري على طرح وحدات سكنية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة فى تلك المدن الجديدة والتى يقدم الآلاف من الشباب عليها بين الحين والآخر.

مواعيد تقدي م ش قق الإسكان 2022 والشروط

وتحدد وزارة الإسكان العديد من الشروط اللازمة لحجز وحدة سكنية بإحدى المدن الجديدة والتى تشغل حالة كبيرة من الإقبال خلال المرحلة الحالية، خاصة فى ظل سعى الإدارة السياسية إلى حل أزمة الإسكان الاجتماعي وتوفير كافة الخدمات إلى المواطنين فى هذا الشأن.

ويعمل المواطنين الراغبين كل عام على سحب كراسات شروط الإسكان، لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بإمكانية شراء وحدة سكنية بالمدن الجديدة، والتى منها أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية مصر الجنسية وغيرها من الشروط التى سنشير إليها أيضًا.

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ومن ضمن المدن المتاح الحجز بها مثلًا، أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، العبور الجديدة، ومدينة بدر، إلا أن وزارة الإسكان لم تعلن حتى الآن عن الموعد المحدد لاستقبال المواطنين الراغبين فى شراء الوحدات السكنية.