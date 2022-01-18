/673228/محلية-البرلمان-توجه-جرس-إنذار-بشأن-عودة-مخالفات-البناء-على-الأراضي-الزراعية-هنخطر-الحكومة-ورئيس-الجمهورية

فتح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، النار على مسؤولي ملف التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، بسبب ما وصفه بالبطء والتقاعس والممارسات الركيكة في أداء عملهم بالتصدي لمثل هذا المخالفات.

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وقال "السجيني" وخلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب لمناقشة ملف التغييرات المناخية، المنعقدة الآن بالبرلمان :"الدولة صرفت مبالغ طائلة على مسألة إحكام التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، فقمنا بتركيب أقمار صناعية، وتم تعيين متخصصين لمراقبة هذه المسألة، ومن المفترض أن ملف التصدي الحازم والجاد لكل محاولات البناء المخالف على الأراضي الزارعية، على رأس أولويات الدولة المصرية بكل مؤسساتها، ولكن رغم ذلك نما إلى علمي بأن هناك وقائع بعدد من المحافظات مازال يرتكب فيها جرائم البناء المخالف، على رأسها محافظات وجهع بحري بالتحديد، وعدد من محافظات وجه قبلي أيضًا مازال يرتكب فيها تلك الجرائم، وعلى طرق رئيسية يراها الجميع".

"السجيني" البناء المخالف على الأراضي الزراعية يتم دون رقابة :

وأضاف "السجيني" :"المواطن يقوم بالحفر دون أن يمنعه أحد ويقوم بصب الأساسات الأسمنتية، دون أم يمنعه أحد، ثم بناء الأعمدة والأسقف دون أي نوع من أنواع الرقابة أو المنع، وفي النهاية المسؤولون الزراعيون يقومون بفك الأعمدة الخحضية وتركها بعد عمل محضر يتم إلقاءه داخل الأدراج، في نوع من الممارسة الركيكة الفاسدة".

"السجيني" يحذر الحكومة من خطر التعدي على الأراضي الزراعية :

وحذَّر "السجيني" قائلًا :"أنا بحذر الحكومة، بهذا الأمر سنعود مرة أخرى إلى جريمة البناء على الأراضي الزراعية، وهذه جريمة منعها على رأس أولويات البرلمان ولجنة الإدارة المحلية، وإذا تطلب الأمر سأقوم بعمل مذكرة رسمية بهذه الجريمة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لأن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء مرة أخرى جريمة يشترك فيها كل مسؤول حلف اليمين حول هذا الأمر".

"السجيني" منفعلًا : من سمح للمواطنين البناء على الأراضي الزراعية :

وتابع "السجيني" :"قبل الجلسة أقمت حوار مع أحد القيادات المحلية وطلبت منه إخباري بالدورة التي تأتي له بخريطة التغييرات المكانية، واتصلت بأربع محافظات للإطلاع على خريطة تلك الوقائع خلال إسبوع، وكانت الإجابة حاضر يا فندم، المفروض أكلم رئيس المدينة ولا أكلم المحافظ"، وانفعل السجيني متسائلًا :"هذا المواطن الذي قام بالبناء على أرض زراعية كيف وصل إلى بناء الأعمدة والأسقف دون رقابة؟".

دور المحليات في التصدي لمخالفات البناء :

واختتم "السجيني" حديثه في اجتمع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلًا :"المحليات هي المسؤول الأول ورئيس المدينة عليه القيام بعمليات رقابة دورية، وإذا لم يتواجد المأمور المسؤول مع رئيس المدينة لتأمين الإزالة عليه أن يصعد الأمر للمحافظ، ولو المحافظ لم يرسل لرئيس المدينة دعم مركزي في هذه الحالة يكون المحافظ مقصر ويتم محاكمته"، مستشهدًا بدور محافظ الجيزة في هذا الأمر قائلًا :"عندنا اللوء أحمد راشد محافظ الجيزة خير مثال في هذا الأمر، لأنه في كثير من الأحيان ينزل بنفسه دون تواجد لقوات أمن برفقته لتفقد الأماكن التي من الممكن أن يكون بها عمليات بناء مخالف".

محلية البرلمان تجتمع لمناقشة "تغيرات الممناخ"

هذا وتجتمع لجنة الإدارة المحلية بمقر مجلس النواب الآن، وسط حضور لأعضاء اللجنة من نواب البرلمان، وممثلين عن الحكومة؛ وذلك لمناقشة ملف التغييرات المناخية، وكذلك عدد من طلبات الإحاطة المُحالة إلى اللجنة في موضوعات مختلف.