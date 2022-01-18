/673229/حافلة-الزمالك-تصل-ستاد-الإسكندرية-لمواجهة-فاركو

وصلت منذ قليل حافلة الفريق بنادي الزمالك إلى ستاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو في كأس الرابطة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفيما يلي قائمة الزمالك لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: محمد عواد، السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، عبد الله جمعة، أحمد زكي، محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف روقا، حمدي علاء، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمد أوناجم، ماجد هاني

خط الهجوم: سيف فاروق جعفر، سيد محمد عبد الله، رزاق سيسيه، يوسف اسامة نبيه، حسام أشرف.

مواعيد مباريات الزمالك فى كأس الرابطة

الجولة الثالثة: السبت 22 يناير الزمالك × غزل المحلة – الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة: الجمعة 28 يناير

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير الزمالك × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساء

يأتي ترتيب تلك المجموعات بناء على ترتيب نهاية الدوري المصري الممتاز بالنسخة الماضية، والتي ياتي على صدارته الزمالك ويليه الأهلي وبيراميدز بالمركز الثالث.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الأولى من كأس الرابطة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.