/673231/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي--يلتقي-رئيس-المجلس-الوطني-الاتحادي-الإماراتي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، جاء ذلك في مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب لدولة الإمارات العربية المُتحدة.

دوت الخليج

في مستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تُعبر عن عمق ورسوخ العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على اعتزاز مصر بالتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، وعلى الصعيد البرلماني، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تطلعه لدفع العلاقات البرلمانية الثنائية والتنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

حنفي جبالي: نتطلع لدفع العلاقات البرلمانية الثنائية بين مصر والإمارات

من جانبه، أعرب صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لتلك الزيارة، والتي تُعبر بشكل راسخ عن عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين، في كافة المجالات، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يضمن التنسيق بينهما وتبادل الأراء تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

خطة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية

وكان قد بدء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدي عبدالستار، إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، مع العلم أن رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار، وخاصة بمحافظة الجيزة.