وموجات تسوناني في اليابان.. ثوران بركان "هونجا" يصيب الحياة في بيرو بالشلل 

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دوت الخليج

وقال المعهد الوطني للحماية المدنية أنه تم إغلاق 80 ميناء على طول الساحل في جميع أنحاء البلاد بسبب موجات البحر غير الطبيعية الناجمة عن ثوران البركان، كما أوصت السلطات بوقف رحلات الصيد، ونقل القوارب الصغيرة إلى مناطق آمنة على اليابسة". وكان قد أعلنت السلطات في الدولة اللاتينية مقتل سيدتين بسبب ارتفاع الأمواج كانتا على شاطئ غير مناسب للسباحة، بالإضافة إلى تسبُّب ثوران البركان في تسرب النفط قبالة سواحل البلاد.

غرق سيدتين بسبب البركان

بركان هونجا هاباي بدأ ثورانه يوم الجمعة الماضي، بالقرب من سواحل دولة تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، مما تسبب في موجة تسونامي عارمة، ما تسبب في غرق سيدتين بسبب موجات مد مفاجئة سُجِّلت على شاطئ في لامباييك شمال البيرو بعد ثوران بركان هونجا هاباي في أرخبيل تونجا، جاء ذلك بعدما أغلقت حكومة بيرو 22 ميناء في المحيط الهادئ في شمال ووسط البلاد بسبب الأمواج، بحسب "فرانس برس".

مركز عمليات الطوارئ الوطنية من جانبه أكد إن الموجات القوية بشكل غير عادي ترجع إلى "النشاط البركاني في شمال نوكوالوفا بتونجا، وكان ثوران بركان هانج تونجا - هونج هاباي السبت الماضي قويًّا لدرجة أنه شعر به في جميع أنحاء العالم وأثار موجات المد في المحيط الهادئ.

موجات تسونامي اليابان

يأتي ذلك بالتزامن مع اجتياح موجات تسونامي اليابان على خلفية انفجار بركان هونجاهاباي في أرخبيل تونجا السبت الماضي ما تسبب في حالة نزوح جماعي لـ230 ألف شخص من السكان وغرق 20 سفينة ، واصطدمت الأمواج التي يزيد ارتفاعها عن الأرض حوالي المتر تقريبًا بالسواحل اليابانية متسببة بأضرار كبيرة خصوصًا في المرافئ والمناطق المجاورة والمأهولة المحاذية للشاطئ بالقرب من جزيرة شيكوكو. وهو الامر الذي دعا طوكيو لاطلاق تحذيرات السبت الماضي من اجتياح موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار لجزيرتي أمامي وتوكارا اليابانيتين في المحيط الهادئ عقب انفجار بركان ارخبيل تونجا.