/673239/لعدم-الالتزام-بمواعيد-العمل-الرسمية-إحالة-60-عامل-بالرحمانية--للتحقيق

أسفرت عن إحالة 25 من الأطباء والفنيين والتمريض العاملين بوحدة صحة الاسرة بسمخراط للتحقيق لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

بالإضافة إلى إحالة 18من العاملين بوحدة صحة الاسرة بالمجد مابين أطباء وفنين وتمريض للتحقيق لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

و إحالة 5 من العاملين بوحدة صحة الاسرة بقرية منية السلامة للتحقيق، و إحالة 9 من العاملين بالوحدة بالجمعية الزراعية بدرشابة للتحقيق لعدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية وترك العمل وتعطيل مصالح المواطنين.

كان قد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم لضبط المخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .

لعدم الإنضباط الإداري ..إحالة ١٢٣ عامل بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين دوت الخليج ترصد التفاصيل .

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة ٩٤ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون أي سند قانوني .

بالإضافة إلى إحالة ٢٩ من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق بنطاق محله فرنوى - الربدان - لقانه - محله بشر، لتغيبهم بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.