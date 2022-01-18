/673244/أمين-الشعب-الجمهوري--مصر-نجحت-في-مشروعات-النقل-المستدام-للتصدي-للتغيرات-المناخية

أشاد جمال توفيق الشريف، الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بجهود الدولة في تنفيذ 5 مشروعات قومية في قطاع النقل المستدام، وذلك من أجل التصدي للتغيرات المناخية، وذلك لتنفيذ 100 % من المشروعات الخضراء بحلول عام 2030 وفقا لمعايير الاستدامة البيئية لكافة المشروعات للحفاظ على البيئة .

دوت الخليج

ورصد الشريف، المشروعات الخمس حيث جاء أولها إقناع أصحاب السيارات بضرورة استخدام وسائل النقل العام في تنقلاتهم، وذلك لتقليل الانبعاثات والتلوث، وذلك بتعاون وزارتي الإسكان والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة، إضافة إلى تمديد خطوط مترو الأنفاق والذي يستقله يوميا ملايين الأشخاص، حيث بدأ العمل في الخط الرابع .

مشروعات نفذتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية :

أوضح الشريف، أن من المشروعات التي تنفذها الدولة أيضا في قطاع النقل المستدام المبادرة الرئاسية التي طرحها فخامة الرئيس لاستبدال السيارات الخاصة القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة، وبدأ باستبدال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، إضافة إلى دخول الاتوبيسات الكهربائية للخدمة في الاسكندرية، إضافة إلى دخولها محافظة القاهرة قريبا بـ 100 أتوبيس كهربائي للنقل الجماعي، إضافة إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات ومكافحة التلوث .

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