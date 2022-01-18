/673245/ردا-على-اعتداءات-أوظبي-التحالف-يشن-ضربات-متتالية-لمعاقل-ومعسكرات-الحوثيين-بصنعاء

كثف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، من قيامه بتوجيه ضربات جوية متتالية استهدفت معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدا أنه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب في محافظة صنعاء.

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التحالف كان قد أعلن عن قيامه شن غارات جوية في صنعاء استجابة للتهديد والضرورة العسكرية، مشيرا الى أنه استهدف "قيادات إرهابية" شمالي صنعاء، موضحا أن "طائرات إف 15 الهجومية، دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت الإثنين"، مؤكدا على "محاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين في السعودية والإمارات.

ضربات جوية على مدار الساعة

التحالف أيضا إن قواته الجوية تنفذ على مدار 24 ساعة عمليات جوية فوق صنعاء، مطالبا المدنيين بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيا الحوثية حرصا على سلامتهم، مضيفا أن "الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات، استجابة للتهديد". العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ، أكد إن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تعمدت استهداف المدنيين والمنشأت المدنية، وكذلك الاقتصادية في كل من السعودية والإمارات، وهو الأمر الذي يمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر.

استهداف منشآت مدنية في الإمارات

ميليشيات الحوثي الإرهابية كانت استهدفت في وقت سابق من أمس الإثنين، منشآت مدنية في الإمارات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وأشار المالكي إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية "تهدد الأمن الإقليمي والدولي"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". المتحدث أوضح أن الهجوم العدائي الآثم على الإمارات، استهدف منشأتين اقتصاديتين وأيضا مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، وهو ما تبنته المليشيا الحوثية الإرهابية كأحد أذرع إيران بالمنطقة، عمل عدائي جبان، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمد استهداف المدنيين الأبرياء.

اعتراض 8 طائرات مسيرة مفخخة

وأضاف أن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت ما مجموعه 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة"، المالكي أكد أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، يؤكد تهديد هذه المليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتدادا لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليميا".