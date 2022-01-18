محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف الشوارع الحيوية (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد -

وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس فى بدء أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق 6 أكتوبر، حيث تم البدء فى فرد طبقه الدقشوم بدءا من مسجد الرحمن الرحيم وحتى موقف الأتوبيس بطول 1.5 كم وذلك استكمالا لمخططات الرصف والتطوير التى يشهدها عددا من القطاعات الحيوية بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس خلال العام المالى الجارى.

كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ فى أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 2 بحى بولاق الدكرور والذى يعد محور مرورى مهم وحيوى يخدم أهالى بولاق الدكرور والذى تم الانتهاء من رصفه وتطويره بطول 3 كم.

بالإضافة إلى أعمال رصف وتطوير شارع النزهة بمدينة الحوامدية والذى تم الانتهاء من وضع الطبقة الاسفلتية بالطريق وتنفيذ أعمال التنسيق العام ووضع أعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطى وأرصفة المشاة إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة وإزالة التعديات بطريق 11 تمهيدا؛ لرصف الطريق كأحد الحلول المرورية.

وأطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال وضع الطبقة الأسفلتية الأولى بشارع الإسطبل بمركز أوسيم بداية من كوبرى الزيدية وحتى شارع الفكرية، بطول حوالى 2 كم وعرض 11 م، وجارى متابعة استكمال الأعمال.