جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا بحضور الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة وممثلى المتبرع بإنشاء الوحدة.
وأوضح الداودى أن المحافظة ستقوم بتوفير أرض المشروع، وسيقوم المتبرع بتولى أعمال الإنشاءات وتجهيز الوحدة بالمعدات اللازمة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معربا عن شكره لممثلى المتبرع على تعاونهم مع أجهزة المحافظة لإنشاء هذه الوحدة، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لاستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف محافظ قنا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف العمل على تحسين حياة المواطنين فى قرى مصر من خلال برنامج شامل ومتكامل يعمل على تحسين البنية التحتية بشكل كامل فى كل القطاعات الخدمية وبصفة خاصة قطاع الصحة، حيث يتم تطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءتها بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وحدة صحة أسرة فى قرية المحروسة بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.