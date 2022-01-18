ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وحدة صحة أسرة فى قرية المحروسة بقنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا بحضور الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة وممثلى المتبرع بإنشاء الوحدة.

وأوضح الداودى أن المحافظة ستقوم بتوفير أرض المشروع، وسيقوم المتبرع بتولى أعمال الإنشاءات وتجهيز الوحدة بالمعدات اللازمة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معربا عن شكره لممثلى المتبرع على تعاونهم مع أجهزة المحافظة لإنشاء هذه الوحدة، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لاستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف محافظ قنا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف العمل على تحسين حياة المواطنين فى قرى مصر من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل يعمل على تحسين البنية التحتية بشكل كامل فى كل القطاعات الخدمية وبصفة خاصة قطاع الصحة، حيث يتم تطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءتها بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل.