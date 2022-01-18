وأوضح بيان رئيس جامعة عين شمس أنه تقرر أن تكون الدفعة الأولى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 وحتى يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، على أن تكون الدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022.
وذكر البيان أنه يستثنى من هذا القرار القائمين على أعمال الامتحانات بالكليات (مراقبين - أعمال كنترول وخلافه)، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات وعلى السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسب نحو وضع النظام الذى يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب، والسادة أعضاء هيئة التدريس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة عين شمس تصدر قرارا مهما لمواجهة انتشار كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.