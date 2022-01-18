جامعة عين شمس تصدر قرارا مهما لمواجهة انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة أجازة بالتبادل على دفعتينـ وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح بيان رئيس جامعة عين شمس أنه تقرر أن تكون الدفعة الأولى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 وحتى يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، على أن تكون الدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022.

وذكر البيان أنه يستثنى من هذا القرار القائمين على أعمال الامتحانات بالكليات (مراقبين - أعمال كنترول وخلافه)، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات وعلى السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسب نحو وضع النظام الذى يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب، والسادة أعضاء هيئة التدريس.