الجبالي يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

في مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب لدولة الإمارات العربية المُتحدة، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢، بالسيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
في مستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تُعبر عن عمق ورسوخ العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على اعتزاز مصر بالتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، وعلى الصعيد البرلماني، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تطلعه لدفع العلاقات البرلمانية الثنائية والتنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
من جانبه، أعرب السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لتلك الزيارة، والتي تُعبر بشكل راسخ عن عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين، في كافة المجالات، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يضمن التنسيق بينهما وتبادل الأراء تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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