أبرز المعلومات حول حفيد عمر الشريف بعد شائعة وفاته..«مثلي الجنس وحمل من نانسي عجرم»

/673246/أبرز-المعلومات-حول-حفيد-عمر-الشريف-بعد-شائعة-وفاتهمثلي-الجنس-وحمل-من-نانسي-عجرم

ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بنبأ وفاة عمر الشريف جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف ونجمة الشاشة فاتن حمامة، بسبب حادث سير مروع، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث جوجل رغبًة من الجمهور في معرفة هويته.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج في هذا الصدد أبرز المعلومات عن حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة.

أبرز المعلومات حول حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة

• يدعى عمر الشريف جونيور.

• نجل طارق عمر الشريف، من مواليد نوفمبر عام 1983.

• يبلغ من العمر 37 عامًا

• ولد في كندا، ويعيش حاليًا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

• لديه أصول يهودية ترجع لوالدته والتي تدعى ديبي شريف

• أعلن عام 2014 أنه مثلي الجنس.

• يعتبر نفسه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية.

• أعلن عن مشاركته في أحد الأعمال التلفزيونية في إسرائيل «The Baker and The Beauty».

• أعلن عن رغبته الزواج من الفنان سام سميث.

• سخر من شائعة حمله وقال أن هوية والد الطفل هو نانسي عجرم.

• شارك في المسلسل المصري «وجه القمر» مع جدته فاتن حمامة، والنجم أحمد رمزي.

• غادر مصر بعد وفاة عمر الشريف، وذلك بعدما ظهر في فيلمي «المسافر»، و«حسن ومرقص» مع جده.

حفيد عمر الشريف ينفي نبأ وفاته

جدير بالذكر، أنه لم يلبث قليلًا إلا وخرج عمر الشريف جونيور عن صمته لينفي شائعة وفاته ويؤكد أنها عارية من الصحة تمامًا، حيث نشر الخبر عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "كل الاخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة، هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة".

وشارك عمر جونيور كممثل في 9 أعمال أولها مسلسل «وجه القمر» عام 2000، وكان عمره وقتها 17 عاما، وحصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة في كلية لندن للاقتصاد، كما درس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج.

و“The Baker and The Beauty“ مسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي، يحكي قصة الحب بين خباز بسيط ونجمة عالمية.