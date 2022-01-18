تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب الزمالك أمام فاركو في تمام الثانية والنصف عصراً في إطار مباريات الجولة الثانية لكأس الرابطة المصرية المحترفة.

وفيما يلي تشكيل فريق فاركو للمباراة:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: رامي صبري، عبد الله بكري، أحمد عبد العزيز مودي

خط الوسط: أحمد الصغيري، عزمي غومه، محمود حمادة، سوكاري

خط الهجوم: رزقي حمرون، وليد علي، عمرو جمال

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة فاركو المقرر لها بعد قليل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - محمد حمدي – أحمد زكي - محمد حسام "بيسو" - حمدي علاء - سيف جعفر – ماجد هاني – سيد محمد عبدالله - حسام أشرف

وفيما يلي قائمة الزمالك لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: محمد عواد، السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، عبد الله جمعة، أحمد زكي، محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف روقا، حمدي علاء، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمد أوناجم، ماجد هاني

خط الهجوم: سيف فاروق جعفر، سيد محمد عبد الله، رزاق سيسيه، يوسف اسامة نبيه، حسام أشرف.

مواعيد مباريات الزمالك فى كأس الرابطة

الجولة الثالثة: السبت 22 يناير الزمالك × غزل المحلة – الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة: الجمعة 28 يناير

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير الزمالك × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساء

يأتي ترتيب تلك المجموعات بناء على ترتيب نهاية الدوري المصري الممتاز بالنسخة الماضية، والتي ياتي على صدارته الزمالك ويليه الأهلي وبيراميدز بالمركز الثالث.