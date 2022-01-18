/673248/محافظ-بورسعيد-يشيد-بمنظومة-الشكاوى-الموحدة-لانجازها-100-عام-2021

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، بفريق عمل منظومة الشكاوي الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء والموجودة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بقيادة مهندسه رشا شريف ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية ، وتحقيقها معدل انجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام (2021) بناءًا على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

جدير بالذكر أنه يعمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات اللواء أ ح. عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.

وقد اعلن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورسعيد عن العديد من المبادرات التي هدفها دائما ارضاء المواطن والسعي لراحته وتلافي شكواه مثل "المنظومة تتوقف ولكننا لا نتوقف" ..ومبادرة "احنا معاك واطمئن".

وطالب محافظ بورسعيد فريق العمل بالمحافظة بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة بالإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة الذي تشهدها محافظه بورسعيد والدولة المصرية.

إشادة المحافظ

كما أشاد محافظ بورسعيد بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وارقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 - 01555516528

جدير بالذكر أنه يتجه العديد من الأشخاص إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لتقديم الشكاوى أو توصيل أصواتهم وأزماتهم للجهات المسئولة، وذلك منذ إنشائها قبل نحو 4 سنوات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا.

ويوجد عدة طرق لتقديم شكاوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، نعرض أبرزها فيما يلي خطوات وطرق تقديم شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، اولا الدخول على رابط المنضومة والنقر على تسجيل شكوى جديدة في قائمة الشكاوى، ثانيا اختيار القطاع والخدمة التي يريد المواطن الشكوى منها، ثالثا يتم إدخال موضوع الشكوى وتفاصيلها، وفي النهاية قم بإضافة المرفقات إن وجدت.

هذا و يمكن تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وهي تمثل الموقع الرسمي للمنظومة، حيث يمكنك تسجيل شكواك بتفاصيل محددة يطلبها منك الموقع وتقوم بتسجيلها ثم تحصل على رقم للشكوى والتسجيل وسيكون لك رقما سريا يمكنك من خلاله الاطلاع بعد أيام من تقديم الشكوى على تفاصيل البت فيها أو مازالت تحت الفحص.