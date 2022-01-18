/673251/إسماعيل-يوسف-مصطفى-فتحي-باع-الزمالك-بسهولة-وحزين-من-قرار-الرحيل

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه حزين للغاية من تصرف مصطفى فتحي باختيار قرار الرحيل عن الفريق في الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لم أتوقع رد فعل مصطفى فتحي بالانتقال لفريق التعاون السعودي مقابل مليون دولار، ويحق للإدارة والجماهير الحزن من اللاعب بسبب ما حدث منه".

وتابع "نادي الزمالك وقف بجوار مصطفى فتحي في أصعب اللحظات وخرج للإعارة من قبل لفريق التعاون وتعرض للإصابات وبعد ذلك يطلب الرحيل وعدم الوقوف بجوار النادي في الأزمة الحالية".

وواصل "عند إصابة مصطفى فتحي ذهب إلى المانيا لتلقى العلاج وكان من المفترض أن يقوم بتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات عديدة".

واختتم "أمير مرتضى منصور بذل جهد كبير من أجل الحفاظ على اللاعب ولكن اللاعب رفض الأمر ورحل".

مرتضى منصور يعلن رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك والانتقال للتعاون السعودي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي أزمات داخل النادي منذ التعاقد معه.

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".

مصطفى فتحي

وتابع "طلبت من مصطفى فتحي الصبر والتواجد داخل نادي الزمالك مع الوعد بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه ولكن اللاعب لديه إصرار على خوض التجربة ولن نقف في طريق اللاعب نهائيا ونحترم الجميع".

واختتم "محمد صبري نجم الزمالك السابق هو من قام بترشيح اللاعب لنادي الزمالك للتعاقد معه وأنه موافق على رحيل اللاعب للعب في الدوري السعودي".

مرتضى منصور يعلن صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة في جميع الألعاب

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن جميع لاعبي كرة السلة والطائرة بالنادي قم تم صرف مستحقاتهم.

وجاء قرار مرتضى منصور بصرف رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة السلة والطائرة بجانب المدربين والإداريين بعد تأخر الحصول على الرواتب لمدة 6 أشهر كاملة.

وأصدر مرتضى منصور للإدارة المالية بصرف مستحقات لاعبي فريقي اليد وتنس الطالولة غداً مع باقي الألعاب الرياضية والتي تم تأخير مستحقاتها لمدة 8 أشهر كاملة.