الفاو: جهود «دوت الخليج» لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مبهرة 

/673252/الفاو-جهود-تحيا-مصر-لمواجهة-تداعيات-جائحة-كورونا-مبهرة

استقبل اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق دوت الخليج، الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو"، والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل المنظمة في مصر، لبحث فرص التعاون المحتمل بين الصندوق والمنظمة، بحضور تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، وكيان جاف مسؤول السياسات بمنظمة الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

دوت الخليج

المدير التنفيذي للصندوق، تامر عبد الفتاح، استعرض خلال اللقاء أنشطة تحسين جودة الحياة في الريف، وكذلك المبادرات الرئاسية التي ينفذها في مجالات الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية فضلا عن جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا. اللقاء شهد مناقشة سبل التعاون بين الصندوق ومنظمة الفاو لدعم سبل العيش وتحسين جودة الحياة، وتوفير أدوات مرنة للتنمية الاقتصادية بالريف المصري، كما تطرق الحديث لدعم برنامج المنظمة في مجال تقليل فقد وهدر الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي.

دوت الخليج أفريقيا

وقال تامرعبد الفتاح، أن أنشطة الصندوق امتدت لتشمل نطاق محافظات الجمهورية كافة، كما أصبحت عابرة للحدود بعد تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركة في المبادرة المصرية لإغاثة وإعمار قطاع غزة، كذلك في أفريقيا ضمن مبادرة «دوت الخليج أفريقيا»

توحيد الجهود المبذولة لرعاية المستحقين

من جانبه ثمّن الدكتور عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، جهود صندوق دوت الخليج لتعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدا على أن الصندوق يعمل على توحيد الجهود المبذولة لرعاية المستحقين، ويساعد على إحداث نقلة نوعية لمستوى أداء الخدمات المقدمة للمجتمع، فضلا عن حسن استخدام الموارد المتاحة لدى مختلف الأطراف المشاركة في العمل المجتمعي والتنموي.

واوضح أن جهود الصندوق في توفير الغذاء للفئات المستحقة خلال جائحة كورونا كانت مبهرة"، واستحقت الإشادة، بعد تسجيل 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية خلال العامين الماضيين، وهو ما دفع المنظمة لتكريم فريق عمل الصندوق خلال اليوم العالمي للتطوع، تعبيرا عن تقدير المنظمة لهذه الجهود. كما أشاد الواعر بخبرات الصندوق في تنظيم القوافل الميدانية لتوفير الغذاء للمستحقين ، لاسيما لقدرته على توفير ألاف الأطنان من المواد الغذائية في فترة زمنية قياسية، وسرعة توزيعها اعتمادا على شبكة ضخمة من المتطوعين، عبر شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص ومختلف منظمات المجتمع المدني المنتشرة في مصر