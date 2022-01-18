/673254/بعد-مناقشتها-في-الإدارة-المحلية-إجراءات-أعلنها-النائب-أحمد-السجيني-لمواجهة-البناء-المخالف-على-الأراضي-الزراعية

حذر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة من خطر عودة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، معلنًا عن مجموعة من الإجراءات التي سيقوم باتخاذها في حال استمرار ظاهرة البناء المخالف، ورؤيته لأيًا من وقائعها.. وجاءت إجراءات "السجيني" كالتالي :-

- إرسال خطاب رسمي لرئيس الجمهورية

- توجيه خطاب رسمي لرئيس الحكومة

- محاسبة المحافظ المتقاعس عن إمداد رئيس المدينة بالقوة اللازمة للتعامل مع وقائع مخالفات البناء

- محاسبة الأمور المتقاعس عن تنفيذ قرار إزالة البناء المخالف

لجنة الإدارة المحلية تناقش البناء المخالف على الأراضي الزراعية :

هذا وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مجموعة من الملفات والتي كان على رأسها ملف البناء المخالف على الأراضي الزراعية، حيث حذَّر النائب أحمد السجيني، من خطورة استمرار هذه الظاهرة، قائلًا :"أنا بحذر الحكومة، بهذا الأمر سنعود مرة أخرى إلى جريمة البناء على الأراضي الزراعية، وهذه جريمة منعها على رأس أولويات البرلمان ولجنة الإدارة المحلية، وإذا تطلب الأمر سأقوم بعمل مذكرة رسمية بهذه الجريمة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لأن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء مرة أخرى جريمة يشترك فيها كل مسؤول حلف اليمين حول هذا الأمر".

المحليات المسؤول الأول عن التصدي لظاهرة البناء المخالف :

هذا واختتم "السجيني" حديثه في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلًا :"المحليات هي المسؤول الأول ورئيس المدينة عليه القيام بعمليات رقابة دورية، وإذا لم يتواجد المأمور المسؤول مع رئيس المدينة لتأمين الإزالة عليه أن يصعد الأمر للمحافظ، ولو المحافظ لم يرسل لرئيس المدينة دعم مركزي في هذه الحالة يكون المحافظ مقصر ويتم محاكمته"، مستشهدًا بدور محافظ الجيزة في هذا الأمر قائلًا :"عندنا اللوء أحمد راشد محافظ الجيزة خير مثال في هذا الأمر، لأنه في كثير من الأحيان ينزل بنفسه دون تواجد لقوات أمن برفقته لتفقد الأماكن التي من الممكن أن يكون بها عمليات بناء مخالف".