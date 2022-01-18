/673255/إسترداد قطعتي-أرض-من-غير-الجادين-باجمالى-مساحة-١٣٦-فدان-بوادي-النطرون

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدوله والشعب كاملاً.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين باسترداد قطعتي أرض زراعية بمساحة إجمالية ١٣٦ فدان بمنطقة خشم قاعود و قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية و وضع لافتات " ارض مستردة أملاك دولة " عليها.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

وكيل تعليم البحيرة يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من داخل غرفة العمليات

ترأس يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أعمال غرفة العمليات لمتابعة سير امتحانات نصف العام لسنوات النقل بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

حيث يؤدى اليوم ١٤٥٥٧٨ تلميذ وتلميذة من الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الانجليزية وقد تغيب منهم ٢٧٤٥ كما انتظمت امتحانات الصف الثانى الاعدادى حيث يؤدى اليوم ١٢٨١٦٨ طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية وقد تغيب منهم عن أداء الامتحانات ٣٠٨٢ طالب وطالبة كما انتظمت اليوم امتحانات النقل للتعليم الفنى بالبحيرة حيث يؤدى ٤٥٤٥١ طالب وطالبة من طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى الفنى بجميع انواعة (الزراعى والصناعى والتجارى والفندقى ) إمتحاناتهم لليوم الرابع على التوالى.

وأكد وكيل الوزارة على أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

مشيراً إلى أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات إحترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، ولم تتلقي غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلبة.

كان قد وجه اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة والتأكيد على إتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للطلاب والمعلمين.