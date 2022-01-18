/673257/وزير-الرياضة-يتوجه-غدا-إلي-الكاميرون-لمؤازرة-المنتخب-الوطني-أمام-السوداني

يحرص وزير الشباب والرياضة على مؤازرة ومساندة المنتخبات الوطنية المشاركة فى مختلف البطولات العربية والقارية والدولية، يتوجه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلي العاصمة الكاميرونية "ياوندي" غداً الأربعاء؛ لحضور مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره السودانى ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق المباراة فى التاسعة مساء غد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، ويأتي المنتخب المصرى فى المركز الثانى بالمجموعة برصيد ٣ نقاط، ومنتخب السودان فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وزير الرياضة

أكد وزير الرياضة متابعة الجماهير المصرية للمنتخب الوطنى فى منافسات البطولة الإفريقية، وتشجيعهم للاعبين لتقديم أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز بلقب البطولة الغائب من عام ٢٠١٠م.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته فى إمكانيات وقدرات لاعبى المنتخب الوطنى، وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر منهم الكثير.

تاريخ مواجهات المنتخبين

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.

وحاول منتخب غينيا أن يتعادل وأحرزوا هدف ولكن ألغاه حكم المباراة، بعدما عرقل بالدي عمر كمال عبد الواحد، ليخرج منتخب مصر فائزاً ويحصد أول 3 نقاط.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر في المركز الثاني خلف نيجيريا بثلاثة نفاط، بينما غينيا بيساو يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.