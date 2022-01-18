/673258/أون-تايم-سبورتس-محمد-عبد-الشافي-مثال-يحتذى-به-وقدوة-حقيقية-غير-مزيفة

أشاد مقدمي برنامج ستاد مصر والذي يذاع على أون تايم سبورتس قبل مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث إبراهيم عبد الجواد مقدم البرنامج عن محمد عبد الشافي لاعب الزمالك، والذي أكد أنه من رموز وأساطير نادي الزمالك ولا يبحث عن التريند، ولا يقوم بخداع الجماهير العاشقة للقلعة البيضاء.

وتابع "لازم كل لاعب في نادي الزمالك يتعلم معنى الانتماء من محمد عبد الشافي وحصل على بطولات عديدة مع منتخب مصر ولعب في الدوري السعودي بعد موافقة إدارة نادي الزمالك، وموقف التجديد الأخير يحسب للأخير بأنه لا يساوم النادي الذي ساعد في شهرتة".

محمد عبد الشافي

أما أحمد حسن عميد لاعبي العالم، تحد هو الآخر وأكد "محمد عبد الشافي مش من اللاعيبة اللي بتلعب على وتر الجماهير، ودايما بيكون مؤثر داخل الملعب وخارجه، وهو قدوة حقيقة ومن أبناء الزمالك الحقيقيين".

وزاد "هناك أبطال من ورق على السوشيال ميديا فقط، وليس لهم أي أهمية داخل النادي أو أي نادي آخر وهو قدوة حقيقة".

وتحدث إسماعيل يوسف عن عبد الشافي وقال "في مباراة إنبي في كأس الرابطة المصرية قدم مباراة كبيرة وهناك لاعبين آخريين عندما يقوموا بعمل لقطات جيدة داخل الملعب يقوموا ويتم نشرها عبر السوشيال ميديا لإبهار الجماهير".

أما أيمن يونس أسطورة الزمالك أكد أن محمد عبد الشافي مثال يحتذى به وهو من أفضل لاعبي الزمالك في السنوات الأخيرة ولا يبخل عن الفريق نهائيا".

إسماعيل يوسف: مصطفى فتحي باع الزمالك بسهولة.. وحزين من قرار الرحيل

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه حزين للغاية من تصرف مصطفى فتحي باختيار قرار الرحيل عن الفريق في الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لم أتوقع رد فعل مصطفى فتحي بالانتقال لفريق التعاون السعودي مقابل مليون دولار، ويحق للإدارة والجماهير الحزن من اللاعب بسبب ما حدث منه".

وتابع "نادي الزمالك وقف بجوار مصطفى فتحي في أصعب اللحظات وخرج للإعارة من قبل لفريق التعاون وتعرض للإصابات وبعد ذلك يطلب الرحيل وعدم الوقوف بجوار النادي في الأزمة الحالية".

وواصل "عند إصابة مصطفى فتحي ذهب إلى المانيا لتلقى العلاج وكان من المفترض أن يقوم بتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات عديدة".

واختتم "أمير مرتضى منصور بذل جهد كبير من أجل الحفاظ على اللاعب ولكن اللاعب رفض الأمر ورحل".

مرتضى منصور يعلن رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك والانتقال للتعاون السعودي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي أزمات داخل النادي منذ التعاقد معه.

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".