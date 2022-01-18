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بالصور ..رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية يهدي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي كتاب عن الشيخ زايد

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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أهدي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية ، سعاده الدكتور صقر الغباشي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ، كتاب دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، في تأسيس وترسيخ أول تجربة اتحادية ناجحة في العالم العربي ، وشكل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية لدولة الإمارات العربية في مختلف المجالات.

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وقد تم الإهداء الكتاب في حضور المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري ، ووفد مجلس النواب المصري ، ووفد مجلس النواب الاماراتي.

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الكتاب من إعداد النائب علاء عابد رئيس جمعيه الصداقه البرلمانيه المصريه الاماراتيه ، ويحكي قصه نشأت الامارات العربيه المتحده ودور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في تأسيس أول حكومه اتحادية وأول جيش اتحادي ، وسوف يتم طرح الكتاب بالدولتين مصر والامارات قريبا .

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كما أن الكتاب يشمل صوره وايضاً لقاءاته الصحفيه وصوره وتصريحاته ، وكل من ما كتب في الصحف المصريه والمجلات ، عن قصه نشأت دوله الأمارات من عام ١٩٦٨ حتي عام ١٩٧١ وهي الاعوام التي تكون بها الاتحاد ، وقد اشترك في جمع المجلات والجرائد الاصليه فريق من المصريين والاماراتيين . 

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والجدير بالذكر أن الكتاب يشمل أيضا جميع صور الجرائد والمجلات ولقاءات الشيخ زايد آل نهيان بالزعماء والملوك والرؤساء والامراء وتم جمع النسخ الاصلي لاقامه معرض خاص بها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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