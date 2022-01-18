/673259/بالصور-رئيس-جمعية-الصداقة-البرلمانية-المصرية-الإماراتية-يهدي-رئيس-المجلس-الوطني-الاتحادي-الإماراتي-كتاب-عن--الشيخ-زايد

أهدي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية ، سعاده الدكتور صقر الغباشي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ، كتاب دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، في تأسيس وترسيخ أول تجربة اتحادية ناجحة في العالم العربي ، وشكل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية لدولة الإمارات العربية في مختلف المجالات.

وقد تم الإهداء الكتاب في حضور المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري ، ووفد مجلس النواب المصري ، ووفد مجلس النواب الاماراتي.

الكتاب من إعداد النائب علاء عابد رئيس جمعيه الصداقه البرلمانيه المصريه الاماراتيه ، ويحكي قصه نشأت الامارات العربيه المتحده ودور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في تأسيس أول حكومه اتحادية وأول جيش اتحادي ، وسوف يتم طرح الكتاب بالدولتين مصر والامارات قريبا .

كما أن الكتاب يشمل صوره وايضاً لقاءاته الصحفيه وصوره وتصريحاته ، وكل من ما كتب في الصحف المصريه والمجلات ، عن قصه نشأت دوله الأمارات من عام ١٩٦٨ حتي عام ١٩٧١ وهي الاعوام التي تكون بها الاتحاد ، وقد اشترك في جمع المجلات والجرائد الاصليه فريق من المصريين والاماراتيين .

والجدير بالذكر أن الكتاب يشمل أيضا جميع صور الجرائد والمجلات ولقاءات الشيخ زايد آل نهيان بالزعماء والملوك والرؤساء والامراء وتم جمع النسخ الاصلي لاقامه معرض خاص بها.