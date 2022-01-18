/673260/محافظ-قنا-يترأس-اجتماع-تنسيقى-لتحديد-المشروعات-المقترح-تنفيذها-بقرى-المرحلة-الثانية-من-حياة-كريمة

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا لعرض المقترحات وتحديد المشروعات المزمع تنفيذها خلال المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى " حياة كريمة " المقرر انطلاقها في يوليو المقبل ، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة والعميد وليد عطالله المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق وعدد من ضباط القوات المسلحة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة .

محافظ قنا يترأس اجتماع تنسيقى لتحديد المشروعات المقترح تنفيذها بقرى المرحلة الثانية من حياة كريمة وأوضح " الداودى " أن المحافظة بدأت الإعداد مبكرا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال العمل على توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية المقترحة . وأضاف محافظ قنا أن المديريات الخدمية وشركات المرافق انتهت من تحديد احتياجات القرى من المشروعات وسيتم خلال الفترة المقبلة التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبين كافة الجهات المعنية للتوافق النهائى على أنواع وأعداد المشروعات المقترحة تمهيدا لإدراجها في خطة التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استفادت من تجارب المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، وتم تدارك العقبات التى أدت إلى تأخر بدء أعمال التنفيذ فى بعض مشروعات المرحلة الأولى ، مؤكدا أن المحافظة على أتمّ الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ، حيث تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة فى القرى المستهدفة .

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