أيمن أبو العلا بندوة دوت الخليج: الفاصل بين المضاعفة والخطأ الطبي ضعيف والطبيب يتعرض للظلم أحيانا

/673261/أيمن-أبو-العلا-بندوة-تحيا-مصر-الفاصل-بين-المضاعفة-والخطأ-الطبي ضعيف-والطبيب-يتعرض-للظلم-أحيانا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب تحتاج قانون، لافتا أن الأطباء لديهم ميثاق شرف يحترموه والمريض يلجأ للطبيب لأنه يحتاج علاج.

دوت الخليج

وأضاف أبو العلا، في ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، أن هذه المنظومة تحتاج تشريع، لافتا أن قانون المهن الطبية من سنة 1955، وحدثت تطورت كبيرة لم يتضمنها هذا القانون.

أيمن أبو العلا: جميع الإجراءات والتدخلات الطبية لها مضاعفات

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الخطأ الطبي لا يكون علي الطبيب فقط فقد يكون علي المنشأة الطبية نفسها أو علي أحد العاملين بها، مضيفا: جميع الإجراءات والتدخلات الطبية لها مضاعفات، والفاصل بين المضاعفة والخطأ الطبي ضعيف، وقد يتعرض الطبيب للظلم أحيانا عند ظهور مضاعفات، وقد يتعرض المريض لخطأ طبي حال ظهوره ويحتاج تعويضه بصورة أو أخري، وبالتالي يجب أن يكون هناك جهة تحدد هل هو خطأ طبي أو أهمال جسيم يؤدي إلي جنحة وجناية، وهذه الجهة مفقودة في مصر.

وحل النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضيفًا على موقع دوت الخليج اليوم الثلاثاء، وذلك للمشاركة فى ندوة حوارية موسعة حول مشروع قانون المسئولية الطبية ومطالبات إقراراها خلال الفترة الأخيرة بعد تزايد معدلات الأخطاء الطبية والتسبب فى الوفاة والتى كانت محطتها الأخيرة وفاة الإعلامى وائل الإبراشى.

اللقاء الذى يدير الزميل محمود فايد، يتضمن النقاش كل ما يخص الملف الطبى فى مصر والأولويات التى يجب وضعها على طاولة مناقشات البرلمان، بجانب ملف حقوق الإنسان وما يشهده من تطورات خلال الفترة الأخيرة ورؤية مصر بشأنه خاصة فى ضوء بيئة العمل الأهلى والمجتمعى التى أصبحت مختلفة ومتطورة .

اللقاء يضتمن أيضا تطورات الأوضاع الصحية بشأن أزمة كورونا والجهود المبذولة من الدولة المصرية للمواجهة والتحديات الأخيرة بشأنه، بجانب رؤيته لأداء البرلمان كقيادة برلمانية ورئيس هيئة برلمانية على المستوى التشريعي والرقابى بجانب التشريعات المعطلة منذ سنوات بشأن الإيجار القديم أو المحليات والأحوال الشخصية.

«متى يصدر قانون المسئولية الطبية»..النائب أيمن أبو العلا فى ضيافة موقع دوت الخليج بعد قليل

لقاءات موقع دوت الخليج مع رموز العمل البرلمانى والسياسى تأتى فى ضوء رسالة الوعى التى يقودها الموقع بالأداء البرلمانى والتشريعى وما يحدث تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ حتى تكون الرؤية متاحة لجميع المواطنين لتقييم ومتابعة أداء السلطة التشريعية.