/673262/محافظ-بني-سويف-يتفقد-الموقف-التنفيذي-لمشروع-تطوير-ميدان-الأزهري-والمحاور-المرورية-الجديدة-بالمنطقة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال جولته التفقدية لمشروع تطوير ميدان الأزهري ، الحلول والمحاور المرورية الجديدة التي سيتم تنفيذها ، والتي تستهدف تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتيسير حركة السير والمرور بالميدان ، مناقشا بعض الملاحظات التي وجه بأخذها في الاعتبار عند التنفيذ حسب المخطط المعد للمشروع ، مؤكدا على أهمية التواجد الميداني لكل الجهات المعنية للوصول لأفضل البدائل وتحقيق أعلى جودة في التنفيذ وبمعدلات تنفيذ قياسية

ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروع ، وذلك فيما يتعلق بالحوائط الساندة الجاري تنفيذها على جانبي الطريق وعمل الطبانات الخاصة ، وأعمال التشطبيات النهائية لأعمال السور أعلى الحوائط ، لاسيما وأنه سيتم توسعة المحاور المرورية ومداخلها ومخارجها وإضافة مساحات يصل عرضها 6متر للجانبين

محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ميدان الأزهري والمحاور المرورية الجديدة بالمنطقة

كما يجرى العمل في تنفيذ الجزر الوسطى والدوران " الصينية" تمهيدا لأعمال الردم والتسوية قبل البدء في الرصف ، فيما تم الانتهاء من أعمال تصميم الــ "Landmark"المقرر إنشاؤه داخل صينية الميدان ، وتم التنسيق مع قطاع الكهرباء لدعم الميدان بأعمدة إنارة مناسبة تتماشي مع أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بالميدان،الذي يعتبر مدخل المحافظة من ناحية محافظة الفيوم ويمثل نقطة مرور حيوية ، فهو نقطة تقاطع طريق الفيوم القديم والمدخل من ناحية الفيوم/بني سويف مع الطريق الدائرى القادم من الطريق الزراعي شمالاً إلى الزراعي جنوباً

رافق المحافظ خلال جولته : المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة ، الأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة ، وعدد من أعضاء المكتب الفني والتنفيذيين المعنيين