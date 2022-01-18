النائب "أيمن أبو العلا" لـ"دوت الخليج" : لجنة المسوؤلية الطبية تمنح المريض شهادة تثبت وجود خطأ طبي من عدمه

/673264/النائب-أيمن-أبو-العلا-لـتحيا-مصر--لجنة-المسوؤلية-الطبية-تمنح-المريض-شهادة-تثبت-وجود-خطأ-طبي-من-عدمه

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقوم بتحديد مجموعة من الأطباء في التخصص محل الواقع، لمنح المريض شهادة فنية طبية معتمدة تفيد بوجود خطأ طبي أم لا، ويستند إليها القاضي.

دوت الخليج

وأضاف "أبو العلا" خلال حديثه في استوديو "دوت الخليج" :"يتسطيع المريض أن يتوجه بها إلى نقابة الأطباء، وإلى الجهة القضائية للبث في موقفه ما إذا كان هناك خطأـ طبي أم لا".

وأضاف "أبو العلا" :"اللجنة الفنية ستكون تخصصية في فروع الطب المخحتلفة، ومحايدة، لا مجاملة فيها، لأن القانون ينص على أن في حالة الخطأ الطبي السيط، أولا هناك تأمين إجباري على المسؤولية الطبية، ما يطلق عليه المسؤولية المهنية، وفي هذه الحالة الطبيب يقوم بدفع جزء من الرسوم والمستشفى تقوم بدفع جزء من الرسوم، بالمقدار المتفق عليه مع شركة التأمين التي تتولى الأمر، وهذا في حالة عدم الوفاة".

موافقة المريض على إجراء العمليات الطبية الخطرة :

وتابع :"هناك حالات وفاة يمكن تحدث في عمليات ويكون ذلك بموافقة الطبيب، وذلك في الحالات التي يكون فيها مخاطرة ومجازفة في إجراء طبي ما، لكن الأمر كله يتوقف على موافقة الطبيب من عدمه، وهذه الموافقة يجب أن تكون مكتوبة وموثقة قانوينًا".

وأضاف “أبو العلا” :”القانون الجديد يحتوي على بنود ومواد واضحة تحمي الطبيب من التعدي عليه أثناء فترة عمله، من قِبل المريض أو أقرابئه، وذلك لما شهده الفترة الماضية من ظواهر ووقائع لاعتداء أهالي المرضة على الأطباء”.