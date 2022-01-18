/673265/النيابة-العامة-تامر-بدفن-فتاة-سقطت-أسفل-عجلات-القطار-في-قوص

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طالبة لقت مصرعها، إثر اصطدامها بقطار، أثناء عبورها مزلقان بمدينة قوص جنوب، وتم تسليم جثمانها لأسرتها ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان بمدينة قوص جنوب قنا. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. النيابة العامة تامر بدفن فتاة سقطت أسفل عجلات القطار في قوص يذكر أن لقيت طالبة مصرعها، أمس الاثنين، تحت عجلات القطار بمركز قوص تدعى حافظة محمد عباس، تبلغ من العمر 17، طالبة بالصف الثانى الثانوى، مقيمة بقرية الحراجية،تحت عجلات القطار بمركز قوص . وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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