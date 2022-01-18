النائب هاني العسال: "مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام" سيكون بمثابة قبله للعالم في القطاع السياحي وخاصةً السياحة الإستشفائية

/673266/النائب-هاني-العسال-مشروع-التجلي-الأعظم-فوق-أرض-السلام-سيكون-بمثابة-قبله-للعالم-في-القطاع-السياحي-وخاصة-السياحة-الإستشفائية

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية لمشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء، يأتي اتساقاً مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلى فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

دوت الخليج

وأضاف "العسال"، أن هذه المنطقة متميزة جدا فهي كانت قبلة سياحية، ولكن مع التطور والتخطيط الجديد للدولة لها ستكون قبلة حقيقية لعدد أكبر حول العالم، كما أن مردوده على السياحة سيكون كبيرًا لأن التطويرات تعود بالإيجاب على زيادة مستوى السياحة في مصر، آملا أن المدينة لا تكون سياحية فقط بل سياحية ودينية واستشفائية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن سيناء ينمو داخل أرضيها أعشاب ونباتات استشفائية نادرة جدا، وهذا المشروع يمهد لنمط جديد من السياحة وهي السياحة الاستشفائية لأن الجزء الروحاني يمثل 50% من مرحلة الشفاء، وبالتالي ستكون هذه المدينة فريده من نوعها على مستوي العالم، مؤكدًا أن مشروع التجلي الأعظم في سيناء هو مشروع عالمي ضخم مشروع سيكون بمثابة قبله للعالم بأكمله لأنه فريد من نوعه.

تحويل سيناء إلى مزار سياحي :

ولفت "العسال"، إلى أن الدولة تسعى إلى تحويل هذه المنطقة إلى مزار سياحي روحاني عالمي وتستثمر قيمتها الدينية في تحقيق هذا الهدف الذي سيعود بالنفع على جميع القطاعات والمجالات في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع التجلي الأعظم في منطقة سيناء.