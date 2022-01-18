/673268/صحة-بورسعيد-إصابة-سيدتين-في-حريق-شقة-سكنية-ببورفؤاد

تعرضت سيدتان احداهما مسنة في العقد الثامن من عمرها ، اليوم الثلاثاء، لحالة إختناق نتج عن استنشاقهن دخان كثيف جراء نشوف النيران بغرفة في وحدة سكنية بأحد عقارات مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الرعاية الصحية للمصابتين

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أنه تلقى اشارة بإندلاع حريق كبير بشقى سكنية في مدينة بورفؤاد، فأمر علي الفور بالدفع بسيارات الاسعاف الي مكان الحريق تحسبا لوقوع أية إصابات.

وصول الاسعاف مكان الحريق

وتحركت سيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتم نقل سيدتين الي مستشفى الحياة بورفؤاد احدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتبين اصابة بعد ان كل من نادية عبد الجواد محمد 80 عاما، وايمان مختار ابراهيم 34 عاما، بحالة اختناق اثر حريق وحدة سكنية بشارع عبد الله نديم في مدينة بورفؤاد.

اسعافات أولية

وقامت الفرق الطبية بمستشفى الحياة بورفؤاد علي الفور عقب وصولهن بتقديم الإسعافات الأولية للمصابتين.

تفاصيل الحادث

وكان قد تمكن رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من السيطرة علي حريق نشب في وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد. وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من إدارة الحماية المدنية تفيد بإندلاع النيران داخل وحدة سكنية بعقار سكني في نطاق مدينة بورفؤاد.

وعلي الفور أمر مدير أمن بورسعيد رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، بالوصول إلى مكان البلاغ، وبرفقته 3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى باقي الوحدة السكنية بالعقار وإنقاذ سيدة مُسنه كانت تقطن داخل الوحدة.

وتم الدفع بسيارة للاسعاف الي مكان الحادث ، ويكثف رجال المباحث بمدينة بورفؤاد من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث والسبب وراء اندلاع الحريق .

ويعتبر هذا الحادث هو الثاني خلال ٢٤ ساعة الماضية بمحافظة بورسعيد حيث اشعل مواطن النيران بمسكنه الكائن بمنطقة عمر بن الخطاب في حي الزهور امس الاثنين، وتمكن رجال الحماية المدنيةو الاطفاء من اخماد الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب الي الشقق السكنية المجاورة.

ولم يسفر حادث امس عن وقوع اصابات او خسائر في الارواح بل كانت خسائر مادية وتلفيات، وتم القاء القبض علي صاحب الوحدة السكنية من قبل رجال مباحث قسم شرطة الزهور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.