دوت الخليج داخل تصوير مسلسل الاختيار 3 في وسط البلد.. ماذا يفعل أحمد السقا؟

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يستأنف طاقم عمل مسلسل الاختيار 3 تصوير مشاهده في منطقة وسط البلد اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير، وذلك استعدادًا لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف كواليس تصوير مسلسل الاختيار 3 في وسط البلد

حضر موقع دوت الخليج كواليس مسلسل الاختيار 3 اليوم الثلاثاء في أحد مناطق وسط البلد، حيث يتم تصوير أحمد السقا الذي يلعب دور ضابط مخابرات داخل الفيلا الخاصة به، ثم يخرج بعد ذلك لمقابلة صديقه محمود البزاوي الذي يلعب أيضًا دور ضابط مخابرات.

يواصل الابطال التصوير، حيث يجسد البزاوي داخل أحد المقاهي الشعبية ليقابله أحمد السقا ويتحدثا عن الإخوان وفترة حكم محمد مرسي، وبجانبهم عدد من الشباب مع وضد حكم الإخوان.

أحمد السقا في مسلسل الاختيار 3

وكان الفنان أحمد السقا أعلن عن خوضه بطولة مسلسل الإختيار3 بجانب كلا من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل 2022 استكمالا لأحداث الأختيار 2 التي دارت حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف.

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2، الذي عرض بالمارثون الرماضي المنقضي، وكانت تدور أحداثه حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف.

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قصة مسلسل الاختيار

ويتناول العمل قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضباط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.