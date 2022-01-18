النائب أيمن أبو العلا لـ"دوت الخليج"

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اللجنة معنية بالشكاوي التي تصلها بالكامل ، وترد عليها بحرص وحذر وتتم مناقشة كل شكوى على حدى، ويتم إسال للجهات المعنية ونتواصل مع المواطن المتقدم بالشكوى، موضحًا أن الجزء الأهم في عمل اللجنة هو متابعة أي قرار وزاري موجود بتكوين وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، لأن هناك بعض الوزارات كانت بها وحدات قائمة، مثل وزارة الداخلية، ولكن هناك وزارات أخرى لم تكن على دراية واضحة بالأمر.

دوت الخليج

وأضاف "أبو العلا" خلال حديثه في استوديو "دوت الخليج" :"حقوق الإنسان شاملة ومتشعبة في كل الملفات، لأن الأمن والأمان هم الأولوية في مصر بدليل عدم مد قانون الطواريء، عدم التمييز نحن نسير تجاهه في خطى واسعة نحو تنفيذ جميع مواثيق حقوق الإنسان".

واستطرد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان :"مفيش بلد وصلت للكمال في مجال حقوق الإنسان، ونحن بدأنا سياسة حل المشاكل من خذورها، وخاصة المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والصحية، من خلال إنشاء مشاريع قائمة بذاتها على هذا الأمر، مثل مشروع حياة كريمة التي تستهدف توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري".

توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية :

وتابع عضو مجلس النواب :"الجمعيات الأهلية جزء من عمل المجتمع المدني، وللأسف هذا الملف تم تركه لسنوات كثيرة أثَّرت على آلية عمله، كما أن بعض الجمعيات الأهلية استغلت وجودها ولم تصحح أوضاعها بالقانون الجديد المعدل، وأصبحت على غير المستوى، خاصة أن عددهم كبير ولابد أن تتم عمليه تقنين لجميع هذه الجمعيات، ليتم محاسبتها ومراقبتها، ونحن في لجنة حقوق الإنسالن نقوم بمتابعة هذه المشاكل ومراقبتها، لكن الأمر يحتاج مزيد من الوقت".

واستكمل “أبو العلا” :"وزيرة التضامن نشطة في ملف الجمعيات الأهلية، ونحن سنحدد موعد للجلوس معها من أجل بحث ملف الجمعيات الأهلية وإيجاد طرق فعالة في مراقبته".