الهجرة تطلق أول مبادرة تجمع رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق مبادرة "شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة" Youth Egyptian expats and African Entrepreneurship initiative، تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، بتنسيق مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، لدعم الشباب من رواد الأعمال فى مصر وإفريقيا، لتصبح أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.





وتابعت وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، أن المبادرة تهدف إلى ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال، وتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الإفريقى، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال من شبابنا بالخارج، والربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصرى من رواد الأعمال فى مختلف المجالات.

وأضافت وزيرة، أن منتدى شباب العالم شهد بلورة الفكرة مع شباب الدارسين لإدماج رواد الأعمال من أبنائنا بالخارج فى مختلف القطاعات، لتعزيز الصناعة والاستثمار فى مصر فى عدد من المجالات، بجانب لقاء نخبة من رواد الأعمال من شباب الأفارقة خريجى "MIT"، بالتنسيق مع دينا شريف الخبير المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذى لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، لننطلق فى عمل قاعدة بيانات من شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة وتسليط الضوء على قصص نجاحهم، والاستفادة من تجاربهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة حريصة على إشراك الشباب من رواد الأعمال فى جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»، لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء، وعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم، وإشراكهم فى مبادرة "شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة" حيث يناقش مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذى يضم ورشًا مختلفة فى صناعات الدواء والسيارات والتكنولوجيا والغزل والنسيج، وجلسة عن الفرص الاستثمارية فى الصناعة فى أفريقيا.

وأكدت وزيرة الهجرة، توسيع التعاون مع الشباب الإفريقى لتعم الفائدة فى القارة السمراء بين الأشقاء، مشيرة إلى لقائها عددًا من الشباب الأفارقة من خريجى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وتطلعهم للتعاون بين شباب مصر وأشقائهم فى دول إفريقيا، للنهوض بالقارة فى مختلف القطاعات، مثمنة جهود المصريين بالخارج فى إطلاق العديد من المشروعات فى إفريقيا، بالتعاون مع الشباب الإفريقى فى تلك الدول، ما يعزز الفرص الاستثمارية فى أسواق القارة السمراء، والتقارب مع شباب رواد الأعمال هناك، تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن إتاحة الفرصة للشباب من شأنه أن يعيد جسور الثقة إليهم، بجانب التعاون بين مؤسسات الدولة للتغلب على العقبات المختلفة، التى تواجه الشباب من رواد الأعمال فى مجالات عديدة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الشباب من رواد الأعمال المصريين بالخارج يمكنهم المشاركة عبر الرابط من هنا