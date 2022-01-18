عاجل- برودة شديدة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.





وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تضطرب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتتراوح سرعات الرياح بين 60 و70 كيلومترا فى الساعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 10

وادى النطرون 14 09

طنطا 15 09

شبين الكوم 15 07

دمنهور 14 08

بلطيم 16 09

مطروح 15 09

السلوم 14 09

سيوة 15 03

بورسعيد 16 09

دمياط 15 09

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 07

العريش 17 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 18 10

طابا 13 10

كاترين 06 00

الطور 17 09

شرم الشيخ 19 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 16 03

بنى سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 17 04

سوهاج 17 05

قنا 17 05

الأقصر 17 07

أسوان 17 07

إدفو 18 07

أبوسمبل 17 07

الوادى الجديد 17 02

الشلاتين 23 10

أبو رماد 22 11

حلايب 20 11

رأس حدربة 19 11

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