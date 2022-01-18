تعاون بين التعليم وحياة كريمة لاكتشاف الموهوبين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة "حياة كريمة"، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية للتكامل والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمحور التعليم وبناء الإنسان.





والهدف من هذا البروتوكول العمل على وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين داخل المدارس فى قرى المحافظات المستهدفة، وتشكيل فريق عمل لرعاية فصول الموهوبين مدرب ومؤهل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى ووزارة التعليم العالى ممثلة فى الجامعات والأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب.

وتهدف الوزارة، أيضا إلى إكساب المعلمين استراتيجيات التعامل مع المواهب فى ضوء مناهج وزارة التربية والتعليم، وتعميق فهم معلمى الطلبة الموهوبين بالأخص بأنشطة المبادرة.