الأمم المتحدة تشيد بمعاملة مصر مع طالبى اللجوء: لم تضعهم فى مخيمات

جدة - نرمين السيد - عبر بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر، عن امتنانه لمصر عن حسن معاملتها مع طالبى اللجوء و اللاجئين إلى مصر بحثًا عن الاستقرار والأمن والأمان والمعيشة الكريمة.





وأوضح الممثل، وفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر رحبت باللاجئين إليها وعاملتهم معاملة المواطنين المصريين، ولم تضعهم فى مخيمات أو مساكن خاصة مثلما تفعل أغلب دول العالم. وتوجه بابلو ماتيو بالشكر للحكومة المصرية على ذلك وخصوصًا فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين فى وقت انتشار الجائحة؛ حيث إن الوباء لا يفرق بين المواطن واللاجئ.

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