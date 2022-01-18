خدمات مرورية لتنفيذ كوبرى سيارات يربط «الدائرى» فى اتجاه القاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ كوبرى سيارات يربط الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بالطريق خلف منطقة المعادى سيتى سنتر مارا أعلى الطريق الدائرى وبديلاً عن اتجاه الحركة بنفق كارفور.





وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن ذلك الأمر تطلب غلق الطريق خلف منطقة المعادى سيتى سنتر وذلك للبدء فى تنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية للقواعد الخرسانية، على أن يتم ذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 حتى انتهاء الأعمال. ومن جانبها، تعين تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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