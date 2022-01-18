إزالة مخالفات بناء فى الطالبية وأبو النمرس ومنشأة القناطر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة، ومواجهة مخالفات البناء فى ضوء توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى ذلك الشان.





وضبطت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس أعمال بناء دور مخالف بعقار على مساحة 160م بدون ترخيص بقرية ترسا بالوحدة المحليه بمنيل شيحه، وتم تنفيذ الإزالة بمتابعة محمد عبدالحميد رئيس مركز أبو النمرس. وأوقفت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية أعمال بناء جمالون مخالف بدون تراخيص وإزالته مع مصادرة محتوياته وفك الحديد وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية، تحت إشراف ومتابعة أشرف تامر رئيس حى الطالبية. وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة مخالفة بناء بعقار تحت الإنشاء بذات الكوم ببرقاش، بالإضافة إلى تنفيذ 5 قرارات إزالة على أرض رى بمساحة كلية 1620م تقريبًا ببرقاش بمتابعة من محمد عبد الراضى رئيس المركز.

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