مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يعقد دورة تدريبية لبناء قدرات...

يعقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، دورة تدريبية حول الأطر الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022 في القاهرة بمشاركة عدد من الكوادر المدنية والقضائية والتشريعية والشرطية من دولة جنوب السودان.

تاتي هذه الدورة في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جنوب السودان في كافة المجالات، وتهدف إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات والتجارب الإفريقية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك دعماً لجهود جنوب السودان في تطوير الأطر والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وذكر السفير أحمد عبد اللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولي، في افتتاح الدورة أنه تم تنظيمها في إطار برنامج المركز المعني ببناء قدرات الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لكونها جرائم عابرة للحدود ذات ارتباط وثيق بقضايا السلم والأمن والتنمية، وأعرب عن تقديره لدعم الحكومة السويسرية لنشاط المركز في هذا المجال.

من جانبها، استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، جهود مصر في مجال تطوير الأطر والتشريعات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، والدور البارز الذي تقوم به اللجنة الوطنية في هذا السياق. بينما تطرقت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، للآثار المدمرة للإتجار في البشر وتهريب المهاجرين على سلامة المجتمعات والتنمية المستدامة، مستعرضةً دور مصر على الصعيد الدولي في هذا المجال. كما أشادت السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، بدور مصر الريادي من أجل دعم السلام والاستقرار دولياً واقليمياً وبسياساتها في مجال الهجرة خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أثنت على التعاون مع مركز القاهرة الدولي، مؤكدةً على ضرورة تضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه الدول في هذه المجالات.

هذا وتتناول الدورة موضوعات عدة بما في ذلك الأطر القانونية لمكافحة ظاهرتي الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، بجانب أهم التجارب الوطنية في هذا السياق ودور آلية الإحالة الوطنية في توفير الحماية وإعادة التأهيل لضحايا الإتجار في البشر.