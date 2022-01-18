تخريج 75 متعافي جديد من تعاطى المخدرات بفرع الخط الساخن لصندوق...

صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية ل18 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة" بالدقهلية مجانا وفى سرية تامة

تنفيذ أنشطة فى قرى " حياة كريمة" لتوعية‪ الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات وكيفية وقاية الشباب من الإدمان

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نظم الصندوق، حفل لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بفرع الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكلية طب جامعةالمنصورة ،بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

وشهد الحفل تكريم 75 متعافى جديد من الإدمان بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية وبحضور أسر المتعافين .

ونقل عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحيات السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،مؤكدا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج الإرشاد الأسرى والتدريب المهنى ،حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن برنامج "العلاج بالعمل"

كما نظم الصندوق يوم رياضي للمتعافين من الإدمان فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" ويهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية وكرم عمرو عثمان الفريق الفائز وتسليمه كأس البطولة والميداليات .

واستعرض "عمرو عثمان" الأنشطة التى نفذها الصندوق بالمحافظة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية مجانا ل 18 ألف و564 مريض إدمان " جديد ومتابعة " من أبناء المحافظة منذ افتتاح فرع الخط الساخن للصندوق بكلية طب جامعة المنصورة عام 2018 ،منهم 6417 مرض خلال العام الماضى ،كما خضع 27300 موظف بالجهاز الإدارى بالمحافظة للكشف عن تعاطى المخدرات ،بالاضافه الى 2127 سائق حافلات مدرسية و 14427 ألف سائق مهنى على الطرق السريعة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور ،كذلك تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان فى 125 مدرسة و28 مركز شباب ، كما تم تنفيذ 64 لقاء مفتوح ومبادرة بكافة كليات جامعة المنصورة والمعاهد العليا لتوعية الطلاب بأضرار الإدمان ، كذلك إستهداف 250 قيادة جديدة من الشباب وضمهم لرابطة متطوعى الصندوق ليصبح عدد المتطوعين أكثر من 1500 شاب وفتاة لدى الصندوق بالمحافظة، بينما يصل إجمالى عدد المتطوعين على مستوى الجمهورية الى 32 ألف شاب وفتاة .

كما تم تنفيذ أنشطة توعوية فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة " بالمحافظة ضمن " قرية بلا إدمان " حيث تم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في 18 قرية بالمحافظة حتى الآن "وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين ،إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ،بالإضافة الى إستهداف 36 مصلحة حكومية بالمحافظة لرفع وعى الموظفين بأليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات والتأكيد توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق القانون‪ حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونيةطالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.