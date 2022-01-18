الصحة تطلق 33 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال 5 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 33 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 18 وحتى يوم 22 يناير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل خلال يومي 18 و19 يناير بمناطق القبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، والحاج موسى مركز الفتح محافظة أسيوط، والشيخ الشاذلي - برانيس وحماطة مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والبيطاش مركز العجمي محافظة الإسكندرية، وقلما مركز قليوب محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية مجانية بمناطق الزهراء مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي فيران مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وغوط الوز مركز براني محافظة مطروح، ومركز طبي الاسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والبنوان مركز المحلة أول محافظة الغربية، وطنسا الملق مركز ناصر محافظة بني سويف، وحاجر الدهسة مركز فرشوط محافظة قنا، والإيمان مركز ادفو غرب محافظة أسوان، وشبراخلفون مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، و مزتا شرق مركز دار السلام محافظة سوهاج، والبركة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، يومي 19 و20 يناير.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 4 قوافل يومي 20، و21 من الشهر نفسه في مناطق مركز شباب الرائد بحي فيصل محافظة السويس، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والمكس مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وبحر البقر 2 مركز الحسينية محافظة الشرقية.

وأضافت "الصادق" كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق إصلاح الغيط مركز جمصة محافظة الدقهلية، وكفر البسطويسي مركز المحلة أول محافظة الغربية، والزبو بحي الواحات البحرية محافظة الجيزة، وأبو جريدة مركز فارسكور محافظة دمياط، ووادي ميعر - وادي أبوحجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وذلك خلال يومى 21 و22 من شهر يناير الجاري.

وأختتمت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 22 و23 يناير بمناطق وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وميت الحوفيين مركز بنها محافظة القليوبية، وكفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية، والمجد 55 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، وأولاد خلف مركز دار السلام محافظة سوهاج، وبغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والصفراية مركز أبشواي محافظة الفيوم، وبني رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط.