”الهجرة” تطلق مبادرة ”شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة”

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق مبادرة "شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة".. Youth Egyptian expats and African Entrepreneurship initiative، تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، بتنسيق مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، لدعم الشباب من رواد الأعمال في مصر وأفريقيا، لتصبح أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المبادرة تهدف إلى ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال، وتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفريقي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال من شبابنا بالخارج، والربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال في مختلف المجالات.

وأضافت وزيرة أن منتدى شباب العالم شهد بلورة الفكرة مع شباب الدارسين لإدماج رواد الأعمال من أبنائنا بالخارج في مختلف القطاعات، لتعزيز الصناعة والاستثمار في مصر في عدد من المجالات، بجانب لقاء نخبة من رواد الأعمال من شباب الأفارقة خريجي "MIT"، بالتنسيق مع د. دينا شريف الخبير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، لننطلق في عمل قاعدة بيانات من شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة وتسليط الضوء على قصص نجاحهم، والاستفادة من تجاربهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه الوزارة حريصة على إشراك الشباب من رواد الأعمال في جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»، لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء، وعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم، وإشراكهم في مبادرة "شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة".. حيث يناقش مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يضم ورشًا مختلفة في صناعات الدواء والسيارات والتكنولوجيا والغزل والنسيج، وجلسة عن الفرص الاستثمارية في الصناعة في أفريقيا.

وأكدت وزيرة الهجرة توسيع التعاون مع الشباب الأفريقي لتعم الفائدة في القارة السمراء بين الأشقاء، مشيرة إلى لقائها عددًا من الشباب الأفارقة من خريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وتطلعهم للتعاون بين شباب مصر وأشقائهم في دول أفريقيا، للنهوض بالقارة في مختلف القطاعات، مثمنة جهود المصريين بالخارج في إطلاق العديد من المشروعات في أفريقيا، بالتعاون مع الشباب الأفريقي في تلك الدول، ما يعزز الفرص الاستثمارية في أسواق القارة السمراء، والتقارب مع شباب رواد الأعمال هناك، تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة أن إتاحة الفرصة للشباب من شأنه أن يعيد جسور الثقة إليهم، بجانب التعاون بين مؤسسات الدولة للتغلب على العقبات المختلفة، التي تواجه الشباب من رواد الأعمال في مجالات عديدة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الشباب من رواد الأعمال المصريين بالخارج يمكنهم المشاركة عبر الرابط:

https://forms.gle/GBeVsg9uG5pwoMvC6