/673276/بمناسبة-عيد-الغطاس-التربية-والتعليم-تعلن-تعطيل-الدراسة-والامتحانات-غدا-الاربعاء

دوت الخليج

وفي وقت سابق كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد إجازة منتصف العام. وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تراعي في تطبيق الاجراءات الاحترازية بكل دقة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا.

جداول الامتحانات

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما امتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، واليوم 18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات. وقالت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، موضحة أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقى المواد: 15 سؤالًا.