/673284/فتح-محالج-القابضة-للغزل-لتجميع-الأقطان-من-المتأخرين-عن-التوريد-حتى-منتصف-فبراير-2022

قررت اللجنة التنفيذية لمتابعة منظومة تداول القطن الجديدة لموسم 2021/2022، فتح محالج الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حتى منتصف فبراير 2022، لتقوم بعمل مراكز تجميع وفرز الأقطان الواردة من التجار / المنتجين المتأخرين عن التوريد في المواعيد المحددة.

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كانت اللجنة قد رصدت – في ختام تطبيق منظومة التداول الجديدة على مستوى الجمهورية للموسم 2021/2022 - وجود كمية قليلة من الأقطان لم يتم تداولها من خلال المنظومة (لا تتعدى واحد في الألف من الكمية المزروعة).

وأوضحت اللجنة أن استلام الأقطان من التجار / المنتجين المتأخرين عن التوريد سيكون بناء على طلب يقدمه التاجر / المنتج إلى إدارة المنظومة يتضمن تعهده بسداد مصروفات إعادة فتح مراكز التجميع وكذلك الالتزام بعدم تكرار ذلك خلال المواسم المقبلة، وتوريد الأقطان في المواعيد المحددة.

تجميع الأقطان من المتأخرين عن التوريد

كما دعت اللجنة المزارعين الذين باعوا أقطانهم لهؤلاء التجار - بأسعار تقل عن أسعار التداول داخل المنظومة - إلى تداول أقطانهم من خلال المنظومة الجديدة، والتي تساهم في الحفاظ على مستحقات المزارعين وحصولهم على سعر عادل ومناسب مقابل أقطانهم.