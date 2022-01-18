لميس جابر تتصدر التريند بعدما كشفت عن قصة حبها ليحيي الفخراني.. تفاصيل

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تصدرت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، مؤشرات الأكثر بحثًا على محرك البحث «جوجل»، بعدما كشفت عن تفاصيل قصة حبها للأخير، وذلك في أول لقاء يجمعهما منذ 8 سنوات ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمة الفنانة إسعاد يونس.

دوت الخليج يرصدد تصدر الدكتوره لميس جابر زوجة الفنان يحيي الفخراني التريند بسبب قصة حبهما.

قصة حب لميس جابر ويحيي الفخراني

استهلت لميس جابر، الدقائق الأولى من الحلقة للحديث عن قصة حبها مع الفنان يحيى الفخراني، مشيرة إلى أنهما تقابلا من قبل معرفتهما ببعض وزواجهما، مضيفة: «كنا رايحين انا وإسعاد نشوف رواية هو هيمثل فيها على المسرح، واحنا داخلين قبلناه ودفعلي 10 ساغ وقتها تكلفة التذكرة».

تطورات صداقة يحيي الفخراني بزوجته لميس جابر

واستكملت لميس حديثها: «كان في صديقة ليا، ويحيي كان حمقي اووي وكان فيه مشكلة بينه وبينها عشان باباها استاذ واتخانق معاها وقتها، وانا خدت منه موقف، قابلنا مرة عملت نفسي مش شيفاها».

وأضافت كاشفة عن تطور علاقتها بيحيى الفخراني: «بعدها اتكلمنا وحكالي اللي حصل، واتناقشنا وانا كنت محموقة لصحبتي وبعدين بدأنا الصداقة».

يحيى الفخراني يقضي 50 سنة مع حب حياته بسبب قفلة جاكت

وقاطعها يحى الفخراني مستكملا: «في حد غلط في المسرح فاتنرفزت جدًا ومردتش أحيي وخرجت، وهي وقتها أقنعتني وفضلت تقولي الناس ذنبها أي وتاتش أنثوي جدًا، وقامت قفلالي الجاكت، فدفعت تمنها 50 سنة».

لميس جابر تكشف لأول مرة دخول يحيى الفخراني في إكتئاب بسبب التمثيل

كما كشفت لميس جابر، لأول مرة عن دخول الفنان القدير يحيى الفخراني في حالة إكتئاب وحزن شديدة، وذلك بعد تخرجه من الجامعة وزواجه وابتعاده عن التمثيل في ذلك الوقت، بعد أن حاز على عدد كبير من الجوائز طوال فترة دراسته في كلية الطب.

وقالت لميس جابر، خلال لقائها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة dmc: «يحيى الفخراني كان في حالة حزن شديدة في أول فترة من جوازنا، وكان باين عليها جدا، وعرفت وقتها إنه كان بسبب إنه بعد أن التمثيل، لانه كان حاصل على جوائز كثيرة في فترة دراسته بالجامعة، فاقترحت عليه ينزل لنعيمة وصفي».

نعيمة وصفي السبب في خروج يحيى الفخراني من اكتئابه

واستكمل يحيى الفخراني، ما دار بينه وبين نعيمة وصفي، فقال: «قولتها نعمل فرقة هواه، وهي طلبت أعمل مسرحية ولو نجحت هنعمل الفرقة، وكان أول مسرح للتليفزيون اسمها «لكل حقيقته».

وأضافك: «بطلها كرم مطاوع، وانا كنت قائم بدور عجوز، وكنت الجان بتاع الرواية».

بداية تألق يحيى الفخراني على يد كرم مطاوع

وتابعت لميس جابر، كاشفة عن بداية تألق زوجها الفنان يحيى الفخراني، الفني: « استاذ كرم مطاوع قفش في يحيى وقتها وعملوا مسرحية مع بعض بدور عجوز بردو ووقتها اتعرضت للجمهور، وبعدها عمل حب وفركشة بطولة صلاح السعدني».

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