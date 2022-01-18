/673269/إسماعيل-يوسف-يروي-مواقف-محمد-عبد-الشافي-التاريخية-مع-نادي-الزمالك

أكد إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، أن محمد عبد الشافي له مواقف عديدة مع النادي تاريخية ولا يعلم عنها أحد أي شئ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "في عام 2014 مع رحيل عبد الشافي غلى السعودية، جاء لنا وقام بتوقيع العقود على بياض ورفض تحديد قيمة المبالغ المالية التي سوف يحصل عليها من نادي الزمالك".

وواصل "أي لاعب تاني كان هيطلع يتكلم ويقول أنا عملت لنادي الزمالك كتير، ولكن عبد الشافي دايما بيقول أن النادي وقف معاه كتير وعاوز يرد الجميل اللي أتعمله خلال فترة تواجده".

وتابع "محمد عبد الشافي عند رحيلة إلى السعودية لم يكن معنا لاعب بديل وهو يعرف جيداً أن النادي وقف بجانبه ولم ينسى مواقف النادي معه".

أون تايم سبورتس: محمد عبد الشافي مثال يحتذى به وقدوة حقيقية غير مزيفة

أشاد مقدمي برنامج ستاد مصر والذي يذاع على أون تايم سبورتس قبل مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وتحدث إبراهيم عبد الجواد مقدم البرنامج عن محمد عبد الشافي لاعب الزمالك، والذي أكد أنه من رموز وأساطير نادي الزمالك ولا يبحث عن التريند، ولا يقوم بخداع الجماهير العاشقة للقلعة البيضاء.

وتابع "لازم كل لاعب في نادي الزمالك يتعلم معنى الانتماء من محمد عبد الشافي وحصل على بطولات عديدة مع منتخب مصر ولعب في الدوري السعودي بعد موافقة إدارة نادي الزمالك، وموقف التجديد الأخير يحسب للأخير بأنه لا يساوم النادي الذي ساعد في شهرتة".

محمد عبد الشافي

أما أحمد حسن عميد لاعبي العالم، تحد هو الآخر وأكد "محمد عبد الشافي مش من اللاعيبة اللي بتلعب على وتر الجماهير، ودايما بيكون مؤثر داخل الملعب وخارجه، وهو قدوة حقيقة ومن أبناء الزمالك الحقيقيين".

إسماعيل يوسف

وزاد "هناك أبطال من ورق على السوشيال ميديا فقط، وليس لهم أي أهمية داخل النادي أو أي نادي آخر وهو قدوة حقيقة".

وتحدث إسماعيل يوسف عن عبد الشافي وقال "في مباراة إنبي في كأس الرابطة المصرية قدم مباراة كبيرة وهناك لاعبين آخريين عندما يقوموا بعمل لقطات جيدة داخل الملعب يقوموا ويتم نشرها عبر السوشيال ميديا لإبهار الجماهير".

أما أيمن يونس أسطورة الزمالك أكد أن محمد عبد الشافي مثال يحتذى به وهو من أفضل لاعبي الزمالك في السنوات الأخيرة ولا يبخل عن الفريق نهائيا".