/673270/حكم-مباراة-منتخب-مصر-والسودان-في-أمم-إفريقيا-2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة مصر والسودان، في ثالث لقاءات المجموعة الرابعة من منافسات نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة صافرة بداية مباراة مصر والسودان غداص الأربعاء في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب أحمد أهيدجو.

ويضم الطاقم، البتسواني جوشوا بوندو حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من: جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول، وجيمس فريدريك إميل مساعد ثاني، وهيلدر مارتينز دي كارفالهو حكما رابعًا، وباملاك تيسيما حكم فيديو، وبشري كربوبي حكم فيديو مساعد.

تنطلق المباراة فى التاسعة مساء غد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، ويأتي المنتخب المصرى فى المركز الثانى بالمجموعة برصيد ٣ نقاط، ومنتخب السودان فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وزير الرياضة

أكد وزير الرياضة متابعة الجماهير المصرية للمنتخب الوطنى فى منافسات البطولة الإفريقية، وتشجيعهم للاعبين لتقديم أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز بلقب البطولة الغائب من عام ٢٠١٠م.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته فى إمكانيات وقدرات لاعبى المنتخب الوطنى، وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر منهم الكثير.

تاريخ مواجهات المنتخبين

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.