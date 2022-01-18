/673273/أيمن-أبو-العلا-الدولة-نفذت-العديد-من-شروط-وأهداف-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-في-وقت-قصير

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن أي دولة تتبني استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تلزم نفسها تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال 5 سنوات .

دوت الخليج

أيمن أبو العلا: لاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية تضمنت جميع الحقوق

وأضاف أبو العلا، الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية تضمنت جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية، بجانب اظهار التحديات الحقيقية لهذه الحقوق وطرق حلها، لافتا أنه في خلال شهور قليلة تم تنفيذ أجزاء من هذه الاسترتجية ففي شهر نوفمبر الماضي أعلن عدم مد قانون الطوارئ، وبعدها إغلاق 17 سجن وتحويلهم إلي مراكز إصلاح وتأهيل، فضلا عن قانون المسنين الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وكذلك إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني. وعن حديث الرئيس السيسي خلال جلسة نقاشية بالنسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم، بأنه "مش هتخافوا علي بلدنا أكتر مننا"، أفاد أبو العلا: أؤيد الرئيس السيسي، فلن يحمي الإنسان المصري إلا المصري.

وحل النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضيفًا على موقع دوت الخليج اليوم الثلاثاء، وذلك للمشاركة فى ندوة حوارية موسعة حول مشروع قانون المسئولية الطبية ومطالبات إقراراها خلال الفترة الأخيرة بعد تزايد معدلات الأخطاء الطبية والتسبب فى الوفاة والتى كانت محطتها الأخيرة وفاة الإعلامى وائل الإبراشى.

اللقاء الذى يدير الزميل محمود فايد، يتضمن النقاش كل ما يخص الملف الطبى فى مصر والأولويات التى يجب وضعها على طاولة مناقشات البرلمان، بجانب ملف حقوق الإنسان وما يشهده من تطورات خلال الفترة الأخيرة ورؤية مصر بشأنه خاصة فى ضوء بيئة العمل الأهلى والمجتمعى التى أصبحت مختلفة ومتطورة .

اللقاء يضتمن أيضا تطورات الأوضاع الصحية بشأن أزمة كورونا والجهود المبذولة من الدولة المصرية للمواجهة والتحديات الأخيرة بشأنه، بجانب رؤيته لأداء البرلمان كقيادة برلمانية ورئيس هيئة برلمانية على المستوى التشريعي والرقابى بجانب التشريعات المعطلة منذ سنوات بشأن الإيجار القديم أو المحليات والأحوال الشخصية.

«متى يصدر قانون المسئولية الطبية»..النائب أيمن أبو العلا فى ضيافة موقع دوت الخليج بعد قليل

لقاءات موقع دوت الخليج مع رموز العمل البرلمانى والسياسى تأتى فى ضوء رسالة الوعى التى يقودها الموقع بالأداء البرلمانى والتشريعى وما يحدث تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ حتى تكون الرؤية متاحة لجميع المواطنين لتقييم ومتابعة أداء السلطة التشريعية.