/673275/فتحي-مبروك-يختار-تشكيل-منتخب-مصر-لمواجهة-السودان-في-كأس-أمم-أفريقيا

تحدث فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق عن مواجهة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب منتخب مصر أمام السودان غداً الأربعاء في تمام التاسعة مساء في ثالث مباريات المجموعة الرابعة في الكان الأفريقي.

وتوقع فتحي مبروك تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان، والذي يحتاج فيه الفراعنة إلى الفوز من أجل التواجد في الدور القادم.

وفيما يلي تشكيل فتحي مبروك المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

وزاد "عبد الله السعيد لابد أن يشارك في مركز صانع الألعاب وهو يستطيع الربط مع محمد صلاح وعمر مرموش، كذلك محمد عبد المنعم لاعب لديه هدوء داخل أرض الملعب".

وواصل "لابد أن يكون هناك ثقة في اللاعبين من جانب الجماهير والإعلام وأيضا الجهاز الفني، وقائمة منتخب مصر جيدة للغايةط.

واختتم "منتخب مصر يستطيع الذهاب للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، واللاعبين يعلموا قيمة البطولة بالنسبه للجماهير".

إسماعيل يوسف: مصطفى فتحي باع الزمالك بسهولة.. وحزين من قرار الرحيل

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه حزين للغاية من تصرف مصطفى فتحي باختيار قرار الرحيل عن الفريق في الفترة الحالية.

كأس أمم أفريقيا

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لم أتوقع رد فعل مصطفى فتحي بالانتقال لفريق التعاون السعودي مقابل مليون دولار، ويحق للإدارة والجماهير الحزن من اللاعب بسبب ما حدث منه".

وتابع "نادي الزمالك وقف بجوار مصطفى فتحي في أصعب اللحظات وخرج للإعارة من قبل لفريق التعاون وتعرض للإصابات وبعد ذلك يطلب الرحيل وعدم الوقوف بجوار النادي في الأزمة الحالية".

وواصل "عند إصابة مصطفى فتحي ذهب إلى المانيا لتلقى العلاج وكان من المفترض أن يقوم بتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات عديدة".

واختتم "أمير مرتضى منصور بذل جهد كبير من أجل الحفاظ على اللاعب ولكن اللاعب رفض الأمر ورحل".